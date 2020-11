Preso traficante com 1, 2 kg de cocaína em Jacarezinho

Denúncia anônima relatou o comércio ilegal

Na manhã de sábado, dia 21, às 12 horas, um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na rua Orlando Augusto Fernandes, em Jacarezinho.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após denúncia anônima. No local, a Equipe da Rádio Patrulha de Cambará, que prestou apoio, encontrou:

1.037kg de cocaína;

2 porções grandes de cocaína (78g.);

95 porções fracionadas também de cocaína;

21 pinos de cocaína;

Balança de precisão;

13 munições calibre.38 intactas.

Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e segundo a investigação o acusado pagou 35 mil reais no tablete da droga.