Preso traficante que engoliu 65 buchas de maconha em Cambará

Ação conjunta da Polícia Civil, Guarda Municipal e Agentes do Depen

Exclusivo: Polícia Civil, Agentes do Depen(Departamento Estadual Penitenciário) e Guarda Municipal de Cambará, flagraram um episódio tosco e bizarro na tarde desta quarta feira, dia sete de março, durante visitas de detentos na cadeia local.

Após denúncia anônima dando conta de que um jovem de 18 anos de idade, de nome João Paulo França (foto), vulgo “Jãozinho Turbina”, tentaria passar drogas para seu irmão preso na carceragem, os profissionais ficaram alertas. O mais curioso ainda seria a forma que o jovem passaria com as drogas para o interior da cadeia.

Turbina engoliu certa quantia do entorpecente, para depois já no interior da cela, provocar o vômito e vender a erva para os presos.

Em posse das informações, o Investigador Boaventura, da Polícia Civil, em parceria com a Guarda Municipal e os Agentes, monitoraram o marginal o qual após passar por revista pessoal no prédio da cadeia e antes de entrar na visita foi convidado a passar pelo Raio-X no médico, porém recusou-se, mas de imediato, o Investigador percebendo seu nervosismo levou-o para uma sala, e o rapaz, diante de respostas contraditórias, resolveu confessar, alegando que de fato engoliu invólucros de maconha para serem entregues ao seu irmão preso, já que estaria com dívidas na cadeia.

Assim sendo o jovem foi levado para o Pronto socorro local e mediante procedimento hospitalar (o qual ainda constatou via Raio-x corpos estranhos na sua cavidade abdominal), conseguiu expelir via oral (vômito) 65 invólucros de maconha prontos para venda (foto) , indicando ainda mais 15 invólucros de maconha escondidos em uma bolsa sua, escondidos nas proximidades da Delegacia, ou seja totalizando cerca de 80 buchas de maconha destinadas ao comércio.Ocasião então que foi dada voz de prisão por tráfico, e recolhido ao setor de presos provisórios da Delegacia local, ficando assim à disposição da Justiça.

Os membros da Segurança Pública de Cambará enaltecem mais uma vez a população de bem que, insatisfeita com a criminalidade, denunciam anonimamente iniciativas criminosas.