Preso um adulto e apreendidos três menores em Wenceslau Braz

Dinheiro e drogas encontrados

Em buscas referentes a um furto em Wenceslau Braz, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Vila União, Policiais Militares identificaram um suspeito, o qual, juntamente com outro indivíduo, tinham se deslocado para Arapoti num GM/Chevete, cor preta, para adquirirem drogas.

Em patrulhamento, viram o carro com os dois, dada voz de abordagem, mas tentaram fugir, colidindo contra uma camionete Ford/Ranger e logo após com um ponto de ônibus.

Dentro do veículo estavam o suspeito (menor) e mais duas adolescentes, logo em seguida foi localizado o dono do automóvel, o qual afirmou ter vendido para adolescente pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e apresentou para a equipe a quantia de R$ 3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco reais) e informou que havia gastado o restante com combustível, já que tinha se deslocado até Arapoti onde adquiriram entorpecentes.

Um tablete de maconha foi encontrado e o indivíduo recebeu voz de prisão. O menor disse que durante a fuga, deixou dinheiro com uma das adolescentes, sendo assim, os policiais entraram em contato com os pais das jovens e o dinheiro foi apreendido e entregue na 36 DRP.

RESULTADO:

01 homem adulto preso;

01 homem menor apreendido;

02 mulheres menores encaminhadas;

01 automóvel apreendido;

26 gramas de maconha aprendidas;

R$: 4.999,00 reais recuperados.