Presos após flagrados com drogas em Santo Antônio

Em Santo Antônio da Platina

Em atendimento a uma denúncia de roubo ocorrido na Rodovia BR-153, próximo à Yazaki, em Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira, dia 04, por volta de 00h45m, uma equipe se deparou com uma movimentação suspeita, e viu quatro indivíduos sendo que dois deles entraram em um terreno segurando uma sacola plástica, e dois seguiram caminhando.

Neste momento, a equipe escutou uma sirene de viatura tocar na delegacia, fato este que fez os indivíduos se assustarem e saírem do local. Sendo assim foi acionado o apoio das equipes RPA e ROTAM, as quais realizaram a abordagem e identificação dos envolvidos.

As autoridades encontraram uma sacola com celulares e entorpecentes amarrados em meias, pronta para ser jogado no estabelecimento prisional, fato este que foi confirmado por um dos abordados. Dentro da referida sacola foram encontrados seis smartphones, quatro porções de maconha – pesando 175g, uma bucha de cocaína – pesando 9g, vinte e sete pedras de crack, dois bonés e R$314,00.

Uma adolescente foi apreendida e três homens maiores presos.