Presos bombeiros civis de Ibaiti acusados de peculato

Teriam se apropriado de contrabando mas negam o crime

Permanecem presos os três bombeiros civis de Ibaiti(Alcinei Raimundo,Giovani Santos e Josimar Muchon) suspeitos de desviarem parte de uma carga de cigarros Eight contrabandeados, que estava num caminhão que tombou e pegou fogo, na BR-153 nesta sexta-feira, dia 23. São acusados de peculato, um dos tipos penais próprios de funcionários públicos contra a administração em geral. Via de regra, só pode ser praticado por servidor público. Os verbos nucleares do tipo são “apropriar” ou “desviar” valores, bens móveis, de que o funcionário tem posse justamente em razão do cargo/função que exerce.

A pena para quem comete peculato é de dois a 12 anos de prisão e multa.

Em torno de 3h30m da madrugada os agentes civis tinham saído para atendimento da ocorrência e, chegando ao local, separaram parte da carga e retornaram para o quartel por volta das sete horas.

As caixas foram levadas e na sequência retornaram para a pista para controlar o incêndio.Os cigarros ficaram no Ford Fiesta de Alcinei (foto).

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, onde encontrou 229 pacotes de cigarro e levou para a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.

Os indiciados argumentaram que a carga oferecia risco para quem passava pelo local e também poderia ser saqueada.Foi o responsável pela unidade que, desconfiado, comunicou a polícia.

Ao saber do caso, o capitão Angelino José de Siqueira, responsável pelos agentes, suspendeu preventivamente os envolvidos das funções até o final das investigações.

O advogado de defesa,Pablo Henrique Rodrigues, acompanhou todo o procedimento. O profissional alega que o trio levou a carga para um lugar seguro e que tudo será explicado e resolvido. Os acusados estão numa cela especial separados dos presos mais perigosos.

A PM de Jaboti também trabalhou na ocorrência.



Diferença entre bombeiro civil e bombeiro militar: Ambos têm uma função muito importante na sociedade, sendo treinados para manter a segurança da população.No entanto, há diferenças na formação de cada um deles, bem como na sua forma de ingressar na carreira e na atividade dos profissionais propriamente dita.

O civil é um profissional treinado e preparado para atender a qualquer tipo de ocorrência em que seja necessário fazer resgates e salvamentos.Seu campo de atuação acontece principalmente dentro de empresas e locais privados, como eventos fechados, hospitais, condomínios, estádios de futebol, clubes recreativos, entre outros.Por receber formação em primeiros socorros, o bombeiro civil é capacitado para manter o bem-estar das pessoas em quaisquer um dos ambientes citados anteriormente.

Os bombeiros militares têm uma forma de atuação muito mais ampla do que os colegas civis. Em casos de incêndios, por exemplo, mesmo que existam bombeiros civis no local, os militares são chamados para atender a ocorrência.Os militares contam com uma base própria, os chamados quartéis, que funcionam em pontos estratégicos das cidades, facilitando a locomoção dos carros de bombeiros. Sua função primordial é atender a todo o tipo de ocorrência, seja em local público ou privado, estando sempre atento a possíveis casos de emergência que venham a acontecer, inclusive nas estradas e em áreas de risco.