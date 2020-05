Presos dois caçadores em assentamento de Ibaiti

Os homens têm 49 e 68 anos e estavam armados

Na tarde de segunda-feira, dia 11, às 16h30m, dois homens foram presos numa área rural num assentamento localizado na bairro Planalto, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as equipes policiais se deslocaram até o endereço após suspeita de caça próxima àquela região.

Eles foram encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.

As autoridades abordaram duas residências e, com a autorização dos moradores, encontraram: