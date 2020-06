Presos dois homens por tráfico de drogas em Tomazina

Um deles tinha pé de maconha plantado em casa

Na manhã desta sexta-feira, dia 26, às 07h15m, dois homens foram presos por tráfico de drogas em Tomazina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as prisões aconteceram devido a um mandado, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca.

A princípio, deslocaram-se à Rua Projeta, onde encontraram um pé de maconha (foto), R$862,00 e três aparelhos celulares. No local, o elemento afirmou ter passado mais drogas da sua propriedade para outra pessoa continuar com o crime. Por isso, foram à rua Celso Ribeiro de Andrade (Arvoredo) e conseguiram localizar o indivíduo com 47 gramas de crack.

Diante dos fatos, os autores, objetos e drogas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tomazina para a lavratura do flagrante pelo crime de tráfico de drogas.