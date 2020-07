Presos dois jovens com entorpecentes em Cambará

Porções de crack foram localizadas

Na noite de sexta-feira, dia 17, às 22h, dois homens, sendo um de 20 e outro de 21 anos, foram presos em Cambará. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o motivo da prisão está ligado ao tráfico de drogas.

Durante patrulha, um dos presos, com passagens anteriores, foi avistado realizando entrega de droga na vila Santana. No momento em que o outro (suspeito de consumir o produto ilegal) chegou ao local, com uma Honda Fan, preta, a fuga iniciou, uma vez que ele ficou nervoso ao perceber a presença policial e, por isso, tentou correr.

Entre as ruas Henrique Dias e Rua Luis Gama o passageiro do veículo dispensou um objeto, identificado posteriormente como 13 porções de cocaína, no chão e não foi possível localizá-lo. Por isso, o jovem de 20 anos foi abordado, com quem localizaram mais uma porção de cocaína.

O indivíduo em questão, além de assumir a propriedade da droga e confessou o tráfico. Munidos dessas informaçõe, a equipe dirigiu-se até o local indicado na rua da Cidadania e em conversa com o comparsa de 21 anos encontrou mais 60 eppendorfs de cocaína já prontas para o comércio, assim como 169 eppendorfs vazios para acondicionamento das drogas.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão a ambos, foram encaminhados ao Pelotão da Polícia Militar e depois à Delegacia de Polícia Civil.