Presos hoje ladrões de posto de combustíveis

EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Por volta das 13 horas desta segunda-feira, dia três, Policiais Militares foram solicitados para dar atendimento a um roubo no antigo Chapadão, atual Posto Juninho, na BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Eles invadiram o local e exigiam a presença do gerente do posto, Adilson.

Chegaram a ameaçar as meninas do caixa e insistiram pelo chefe. Na sequência, também ameaçaram a cozinheira com a mesma intenção, mas não conseguiram.

Quando a PM chegou ao local, um dos marginais de 24 anos, já havia sido detido pelos frentistas e clientes que o desarmaram.

O outro bandido de 42 anos fugiu para o matagal nas proximidades, sendo realizadas buscas, localizando e detendo o fugitivo.

Um revólver calibre 38 foi apreendido e os marginais foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

Ressalta-se ainda, que um dos presos estava com mandado de prisão pelo crime de roubo e era foragido da cadeia pública platinense.

A motocicleta que os marginais estavam utilizando no crime também foi apreendida e era produto de furto ocorrido no dia 22 de maio.