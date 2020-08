Presos homens com arma e munições em Carlópolis

PM flagrou trio na rua Tipuanas localizada no bairro Vista Alegre

No final de semana, três elementos foram presos na rua Tipuanas, localizada no bairro Vista Alegre em Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as prisões ocorreram após um VW Fox prata ter sido abordado. No veículo encontraram um revólver, calibre 38, da marca Taurus com uma munição e mais duas munições soltas, da marca CBC.

Devido ao flagrante, todos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.