Presos homens por tráfico de drogas em Jacarezinho

Mais de 500 porções de crack foram encontradas nos bairros

Na manhã desta terça-feira, dia 10, às 10h, uma operação policial foi deflagrada para prender indivíduos associados ao tráfico de drogas em Jacarezinho. Segundo às informações, as prisões aconteceram nas ruas Palmital e Iguaçu, localizadas na vila Prestes e vila Maria, respectivamente.

De acordo com os levantamentos, os suspeitos estavam agindo na venda de drogas em duas principais áreas da cidade: complexo de bairros da Vila Setti, formado por esse bairro e mais a Vila Prestes e jardim São Luiz, e do outro lado da cidade, conjunto de bairros formados pela vila São Pedro, vila Maria e Dom Pedro Filipak.

Por volta das 10h, os policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), abordaram um dos alvos na rua Palmital, vila Prestes, momento que ele tentou dispensar um tablete de maconha e uma faca, entretanto, sem sucesso, o material foi apreendido.

Ao mesmo tempo, as autoridades receberam informações que o outro alvo das diligências estava no “Campão”, vila Maria, também fracionando entorpecentes. O acusado, ao perceber a abordagem, arremessou um tablete de maconha para longe de si, mas a ação foi vista pelas equipes. Indagado, informou que o resto do entorpecente estava escondido na casa da sua avó, localizada na rua Iguaçu, nas proximidades do “Campão”.

No local, na parte inferior da cama, encontraram uma bolsa contendo uma balança de precisão, uma pedra grande de crack (fracionada renderia 500 porções da droga), cocaína (aproximadamente 1.000 ependorfs) e 07 tabletes de maconha, que estavam num saco plástico no forro da casa.