Presos homens que planejavam furtar gado em Abatiá

Há um terceiro envolvido no crime

Nesta terça-feira, dia 24, às 08h45m, dois homens foram presos em Ribeirão do Pinhal após se tornarem acusados de um roubo de gado que estava sendo planejado para acontecer em Abatiá.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as suspeitas começaram com a denúncia de um hotel, após os indivíduos não pagarem as dívidas de hospedagem. Segundo a empresa, estavam no local há dias, desde 20 deste mês, mas não seguiam a norma de pagar meia diária a cada dia que permanecessem.

Na noite do dia 22 de março um deles havia saído do local, dizendo que o outro acertaria a dívida. Neste momento, a polícia chegou no local e o homem afirmou que estaria a procura de emprego no manejo de gado de corte. Entretanto, começou a se contradizer durante a abordagem.

Ao verificarem o banco de dados do estado de São Paulo, perceberam que ele possuía passagem criminal por roubo e também por receptação. Depois dessa informação, assumiu que o verdadeiro motivo de estarem na cidade por aproximadamente 25 dias era um furto de gado que iria acontecer.

Durante toda a conversa, o bandido recebeu várias ligações e trocou mensagens via WhatsApp com um terceiro, mas foram apagadas logo em seguida. Em conversa com o segundo hóspede, confirmou que esse contato é de um outro homem que participaria do crime na cidade de Abatiá.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.