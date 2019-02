Presos ladrões de agências de Abatiá e Congonhinhas

Duas prisões e nais três detenções

Operação em que investigação, planejamento expertise foram evidenciadas, foram encarcerados dois marginais que lideravam perigosa quadrilha no Norte Pioneiro.É possível a participação de mais comparsas.

Nesta segunda-feira, dia quatro, às 22 horas, as equipes de RPA, ALI e ROTANS 2º BPM e 18º BPM, receberam informações da participação de Douglas Henrique da Silva, recém-egresso na cadeia pública de Ribeirão do Pinhal e outros comparsas, os quais estavam comercializando entorpecentes em vários endereços. Também existe a informação de participação nos recentes atentados contra agências bancárias na região e que esse grupo planejava mais ações.

Em razão de tais detalhes resolveram realizar o monitoramento da residência situada na Avenida Silveira Pinto.

Observando de forma discreta o local, viram três pessoas entrando no GM Cruze de cor branca. Foram abordados no veículo e identificados como Cristian Rocha Moreira, Rafaela Duvanheira Sampaio e Douglas Henrique da Silva, conhecido por Dogão.

A equipe visualizou Cristian repassar para sua esposa um Eppendorf (pino) de cocaína, a qual acabou escondendo dentro de suas vestes. Sendo assim os PMs tomaram o devido cuidado em pesquisar a vida pregressa de que Cristian e Douglas Henrique, ambos com passagens por tráfico, além do porte ilegal de arma de fogo.

Na casa do primeiro, encontraram escondida dentro do guarda-roupas a quantia de R$ 500,00 em moeda corrente. A mulher dele, Rafaela, confessou ter participado de recentes atentados a agências de um banco e de uma cooperativa de crédito nos municípios de Abatiá e Congonhinhas.

A equipe dispõe das cenas dos crimes e, numa delas, um dos agentes exibe tatuagem no antebraço esquerdo do mesmo modo que Douglas Henrique possui, no último atentado contra agência do Sicredi no município de Nova Fátima em que os bandidos fugiram em direção a Ribeirão do Pinhal onde abandonaram um veículo GM/Vectra, incendiado.Ao lado, havia uma encomenda com endereço para a cidade de Ribeirão do Pinhal, onde possivelmente se concentrava o ponto de referência do bando.

Após a abordagem, diante do possível vínculo do tráfico entre Cristian e Douglas foram até a casa do último localizada na Rua Ruth Matinêz Correia, bairro Totó Carvalho, e localizaram 21 Eppendorfs vazios, prontos para serem preenchidos.

Contudo, ao diligenciar sobre a propriedade do veículo GM/Cruze chegou-se aos envolvidos Augusto Donizete Dionísio Pulcinelli (Laco) e seu irmão, Henrique Augusto Dionísio Pulcinelli, sendo que ambos são conhecidos pela polícia e já foram presos e investigados por estelionato praticado por meios virtuais e com denúncias de tráfico de drogas.

É possível também a participação nos recentes atentados.

Augusto e Laco se dirigiram então até sua moradia, localizada na Rua Padre André Javorski, conjunto Pinherais, onde encontraram a mãe de ambos.Ela liberou a entrada.

A genitora e sua filha, nervosas, acabaram informando que os dois haviam saído para “denunciar” na delegacia de Polícia Civil o “furto” do Cruze.Momentos depois, as duas confessaram que os marginais já haviam até mesmo fugido para Londrina. Diante de algumas evidências e desconfianças, a moça teve o smartphone apreendido.

Encontrada também uma jaqueta reconhecida pelos policiais como a usada por um dos marginais que danificaram com explosivo a agências do Sicredi e Banco do Brasil na madrugada do último dia 27, confirmando as informações da participação em tais crimes, da droga aprendida com Cristian, seus antecedentes, do numerário em sua casa e de apetrechos para armazenamento de entorpecente na casa de Douglas, também egresso da cadeia pública por tráfico de drogas e associação, aliada à fuga dos irmãos augusto e Henrique da cidade, mesmo sendo dono do carro ocupado por eles, entre outros. Foi dada voz de prisão por tráfico e associação, conduzindo até a presença da autoridade policial.

A mãe e a irmã foram conduzidas pela falsa comunicação do crime de furto e a esposa de Cristhian também encaminhada para as devidas providências.

O bando ostentou dinheiro em Ribeirão do Pinhal, onde informações chegaram para a PM levantadas também pela Civil ribeiro-pinhalense e compartilhadas entras as duas instituições.

Resultados da operação:

Dois homens presos: Cristhian Rocha Moreira e Douglas Henrique da Silva.

Três mulheres encaminhadas: Rafaela Duvanheri Sampaio, Tainá Fernanda Dionísio Pulcinelli e Zoraide Aparecida Dionísio.

Três celulares apreendidos.

Um veículo Cruze, 500 reais, pinos de cocaína e uma blusa usada na explosão dos caixas na cidade de Abatiá apreendida.