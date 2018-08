Ibaiti: Presos queimam carro e continuam com domínio total da cadeia

Negociação avança e pode terminar ainda na parte da manhã de hoje

Rebelião seguida de fuga de dezenas de internos segue sendo atenção em todo o Paraná. Ela iniciou na noite desta terça-feira, dia 14, na Cadeia Pública de Ibaiti, e continua nesta manhã(foto principal).

Escolas estaduais e municipais, centros de educação infantil e outros órgãos públicos ibaitienses não abriram hoje de manhã. O major Castelo Branco, comandante interino do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, disse que aproximadamente 40 bandidos teriam conseguido escapar. No entanto, o grupo que ficou deve se render entre dez e 11 horas de hoje.

As exigências são as mesmas de outras manifestações: Melhores condições na unidade prisional e transferências para penitenciárias.

Hoje de manhã, os amotinados atearam fogo num carro em frente da delegacia(vídeo acima).

Por volta das 21h15m de ontem detentos da galeria principal renderam o agente carcerário quando retirava o lixo da ala e começaram o motim. Na carceragem onde cabem 30 estavam aproximadamente 160 Ele continua nas mãos dos bandidos, porém não sofreu violência física.

O prédio está cercado, cordões de isolamento separam curiosos e familiares dos presos.

Invadiram a Delegacia de Polícia Civil, que funciona contígua à cadeia, quebraram móveis, atearam fogo em colchões, jogaram documentos ao chão e incendiaram principalmente na frente e na lateral.

Os rebelados também ocupam o telhado, fazem ameaças e gritam.Uma escopeta calibre 12 utilizada na fuga foi deixada no local e recuperada.

Segundo o delegado Pedro Dini pelo menos 20 presos fugiram , entretanto na manhã desta quarta-feira, ele afirmou não ter o número exato.

Não há informes críveis sobre mortes.

Agentes do Depen(Departamento Penitenciário), Polícias Civil e Militar da região estão no local.

Muito nervosismo na população.

Houve notícias que comparsas com motocicletas teriam saído do prédio resgatando marginais, o que não foi confirmado.

Moradores de regiões rurais e bairros como Vila Guay, Amorinha, Campinho, Novo Jardim, Arthur Bernardes, Euzébio de Oliveira e centro estão com as casas trancadas.

A carceragem já teve cinco escapadas em menos de dois anos.

A situação só vai se normalizar no final da manhã, preveem as autoridades. Um bando grita palavras de ordem do PCC(Primeiro Comando da Capital), uma das mais violentas facções do país.

.