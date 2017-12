Pressão alta causou acidente fatal; corpos enterrados sob comoção em Japira

Milhares estiveram no velório e acompanharam o cortejo fúnebre levado pelo corpo de bombeiros

Se as águas do mar da vida quiserem te afogar

/ Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar/

Segura na mão de Deus e vai

/Pois ela te sustentará

/ Não temas, segue adiante e não olhes para trás/

Segura na mão de Deus e vai…

Com os versos cantados em gravação do padre Marcelo Rossi, além de outras músicas religiosas, foram sepultados no final da tarde chuvosa desta terça-feira, dia 26, no Cemitério Municipal de Japira os corpos do agora ex-prefeito Walmir Wellington da Silva, 48 anos,e de sua enteada, Maria Eduarda, 3.A esposa e mãe, Luciane Freitas, não participou,pois continua em recuperação na Santa Casa de Jacarezinho, sem risco de morte.



O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 25, quando eles voltavam da casa de parentes no bairro Guapé. Chovia no KM 94 da BR-153, o VW Voyage carro derrapou, saiu da pista, caiu num barranco e bateu numa árvore em Ibaiti. O chefe do executivo morreu na hora e a criança cerca de uma hora depois.

Segundo fonte crível, Walmir andou no máximo 500 metros com o carro, sentiu-se mal por causa da hipertensão arterial, da qual já reclamava quando almoçava, e acabou depois batendo violentamente na árvore.Mesmo com o air bag não resistiu.

A pressão alta é caracterizada pela pressão acima de 14 por 9. É uma doença crônica que não tem cura e, quando não é devidamente tratada, pode aumentar o risco de vários problemas de saúde graves de saúde, como infarto, derrame ou comprometimento renal.

O velório do Centro de Eventos estava lotado. Teve início na madrugada e milhares de pessoas passaram pelo local.

O cortejo fúnebre com os dois caixões levados pelo corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina seguiu ao cemitério com centenas de simpatizantes. A Polícia Militar também esteve presente dando suporte.

O vice-prefeito José Geraldo dos Santos(DEM), segundo sua esposa, Deise, preferiu não participar e ficou num sítio.Ele declarou luto oficial de três dias na cidade.

Políticos e amigos do chefe do executivo estavam inconformados, como o deputado estadual Pedro Lupion (DEM) e o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (PSD).

FOTOS: MARTINHO DE PAULA