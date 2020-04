Pressão exige abertura imediata da UTI adulta no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Só que reivindicação já será atendida nas próximas semanas

Uma faixa foi colocada na BR-153 com a frase “Santo Antônio da Platina pede socorro! UTI com dez leitos está fechada desde 2016″. Há uma imprecisão, a Unidade de Tratamento Intensivo adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro não pode reabrir simplesmente porque nunca foi aberta. O que funciona é a UTI neo-natal também com dez leitos.

A inscrição abaixo da frase trata de outra demanda porque haveria problemas no projeto da concessionária do trecho e, quando chove, enche de lama o local. Por isso “Cuidado, risco de alagamento”.

A faixa no viaduto, um abaixo-assinado circulando pedindo a instalação imediata da UTI adulta, entre outras ações políticas, são legítimas até porque as eleições serão realizadas daqui a seis meses. Só que o pedido parece extemporâneo, uma vez que a unidade deve começar a funcionar ainda em abril, se não acontecer algo muito grave.

A pressão pelo funcionamento dá a impressão que estaria sendo mobilizada sem a informação de que ela vai iniciar as atividades de qualquer maneira.



Atendendo a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior em face da pandemia de coronavírus, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, anunciaram através do npdiario no final da tarde do último dia 24 de março, a priorização na ampliação do número de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo adultas de quatro municípios da mesorregião do Norte Pioneiro.

A estratégia é aumentar de forma gradativa mas urgente dependendo efetivamente da demanda para o novo cenário.

Serão beneficiadas as Santas Casas de Misericórdia de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, e a Casa de Saúde Dr.João Lima (também de Cornélio), todas terão mais leitos de UTI adulta.

Beto e Romanelli informaram que o tomógrafo que a UTI adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) necessita já foi viabilizado vindo de Paranaguá, devendo ser instalado em breve.O respiradouro, aparelho imprescindível para pacientes com a Covid-19, também já foi comprado, antecipou o secretário, “vamos abrir desde que consigamos instalar também os leitos de enfermaria”, disse durante sessão na assembleia. E vai ocorrer porque Beto também confirmou depois em outros órgãos de comunicação, inclusive nesta semana para emissoras de rádio da região.

Além disso, no dia seguinte, 25, o Hospital Regional do Norte Pioneiro abriu 51 vagas e seleciona currículos de enfermeiros e técnicos de enfermagem para contratação imediata. São 14 vagas para enfermeiros e 37 para técnicos. Segundo a diretora-geral do Regional, parte é destinada para suprir a UTI adulta. Então, parece improvável que, finalmente, não seja efetivada nas próximas semanas.

Os deputados Cobra Repórter e Mauro Moraes também trabalharam na conquista.São 73 leitos e a já instalada UTI neo-natal. O HRNP atende 22 municípios da área da 19ª Regional de Saúde. Por mês, realiza 600 atendimentos de trauma e cerca de 150 partos.

Veja também matéria exclusiva: https://npdiario.com/cidades/exclusivo-ratinho-junior-investe-em-utis-de-quatro-cidades-do-norte-pioneiro/

E mais esta: https://npdiario.com/capa/hospital-regional-abriu-hoje-51-vagas-para-enfermeiros-e-tecnico