PRF apreende contrabando e prende condutor na Divisa PR/SP (vídeo)

Hoje de madrugada em caminhão com placas de Curitiba

Às 05h55m, a PRF abordou no KM 338 da BR-153, entroncamento com SP-270, no município de Ourinhos/SP, um caminhão com placas de Curitiba/PR.

O condutor , de apenas 25 anos, apresentou nervosismo exagerado e informações contraditórias sobre sua viagem, como origem e destino, o que gerou suspeita para uma verificação pessoal e detalhada no veículo e na carga.

Ao verificar, constatou-se que transportava aparentemente cadeiras de bambu, na parte traseira do baú, a qual ocultava, porém, uma carga ilícita de cigarros produzidos no Paraguai, sem nenhum tipo de documentação fiscal.

O motorista transportava cerca de 450 caixas ou 22 mil pacotes de cigarro Eight, o que a princípio caracteriza o crime de Contrabando, motivo pelo qual, foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi encaminhado juntamente com o veículo e a mercadoria ilícita para a Delegacia da Polícia Federal de Marília(SP).