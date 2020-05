PRF apreende contrabando em Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio

Ao todo 27 mil maços de cigarros; um homem foi preso

Na noite desta sexta feira (15), por volta das 22h35m, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no Km 43 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, um carro abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga ilícita era transportada em um Fiat Ideia, conduzido por um homem de 39 anos, morador de Maringá.

Durante a tentativa de abordagem o condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia , mas foi abordado e preso aproximadamente seis quilômetros depois. Dentro do veículo foram encontrados aproximadamente 15 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai; a carga seria entregue em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

A carga apreendida, juntamente com o veículo e o preso foram encaminhados à Polícia Federal de Londrina.

Cornélio Procópio – Antes, na manhã de sexta (15), por volta das 11h50, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tentaram abordar um Ford Fiesta que transitava no Km 94 da BR-369, município de Cornélio Procópio.

O condutor não obedeceu a ordem de parada e acabou abandonando o carro numa via lateral, onde fugiu para um área de mata, não sendo mais encontrado.

Dentro do automóvel foram encontrados aproximadamente 12 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo foi apreendido e removido ao depósito da Receita Federal em Londrina.