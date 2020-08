PRF apreende em Jacarezinho diversos eletrônicos contrabandeados

Eletrônicos oriundos do Paraguai seriam entregues no estado de São Paulo

Na manhã de segunda (03), por volta das 09 horas, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um GM Ônix que seguia no sentido São Paulo; a abordagem ocorreu na praça de pedágio do distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho.

O veículo era ocupado por dois homens. Um deles morador de Jacarezinho e outro de Cambará.

Diante do nervosismo do condutor foi realizada uma fiscalização minuciosa no automóvel, sendo encontrados no porta malas, diversos perfumes e eletrônicos, entre os quais celulares, vídeo games, receptores, relógios.

A carga contrabandeada teve entrada irregular no país através de Foz do Iguaçu e é oriunda do Paraguai; ela seria entregue em Sorocaba (SP).

A mercadoria foi apreendida e entregue na Receita Federal de Londrina.