PRF apreende R$ 1,5 milhão em cigarros em Jundiaí do Sul

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta terça (24) em Jundiaí do Sul, cerca de 300 mil carteiras de cigarros contrabandeados em um caminhão, conduzido por um motorista de 26 anos. O veículo estava carregado de cigarros.

Por volta das 21h40, na PR-218, em Jundiaí do Sul, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista que conduzia um caminhão Mercedes Benz.

O motorista apresentou uma nota fiscal falsa de óleo de soja quando, na verdade, estava carregado de cigarros contrabandeados. No interior do baú, estavam sendo transportados cerca de 300 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga que saiu de Umuarama deveria ser entregue em Avaré, no estado de São Paulo.Diante dos fatos, o motorista foi preso por contrabando e falsificação de documento público (Pauta CBN).