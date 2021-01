Os dois motoristas envolvidos fugiram do local (KM 73 da BR-369)

Na tarde deste domingo (24), por volta das 15h40, no km 73 da BR-369 em Santa Mariana, a PRF atendeu um acidente com vítima fatal.

Um veículo com placas de Bandeirantes, com três ocupantes, fazia uma manobra para cruzar a rodovia, de modo a acessar o perímetro urbano de Santa Mariana, mas foi atingido em sua traseira por um caminhão com placas de Ibiporã/PR, que se deslocava sentido Bandeirantes.

Devido ao impacto, o automóvel foi jogado para o acostamento e a criança de 5 anos, que era passageira do carro, projetada para fora do veículo, perdendo a vida no local.

Após o acidente, os condutores do veículo e do caminhão se evadiram do local, o pai da criança encaminhado ao serviço médico de urgência de Bandeirantes. Em buscas, os motoristas não foram encontrados até o momento.

Compareceram no local o socorro médico da concessionária da via, Polícias Civil, Científica, IML e a Rodoviária Federal, ficando a cargo desta a elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito.