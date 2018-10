PRF começa Operação Nossa Senhora Aparecida

E alerta para cuidados especiais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta-feira,dia 11, a Operação Nossa Senhora Aparecida, em todo o país. Serão, ao todo, quatro dias de duração, até domingo (14).

A ação deve combater a embriaguez ao volante, além de controlar a velocidade com radares portáteis e fiscalização ultrapassagens proibidas. Os agentes também estarão atentos ao transporte de crianças.

Movimento

Os horários de maior movimento devem estar no final de tarde e início da noite de quinta-feira (11), na manhã de sexta-feira (12) e na tarde de domingo (14). A expectativa é de que o fluxo seja 20% superior à média registrada em dias comuns.

Orientações

A PRF alerta para que os motoristas respeitem os limites de velocidade, mantenham a distância de segurança em relação aos demais veículos. Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, em horários de pico.

As paradas em acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca alerta-ligado e triângulo. O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível.