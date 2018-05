PRF e PM apreendem quase 36 quilos de crack em Bandeirantes

Droga estava no fundo falso de uma Fiat Strada

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam 35,7 quilos de crack (fotos) na BR-369 na tarde desta terça-feira,dia 15, em Bandeirantes, perto do trevo de entrada da cidade .

A droga era transportada por um jovem de 24 anos no fundo falso da caminhonete Fiat Strada (AUM 4081/Cascavel).

Quando ocorria a varredura no veiculo, ele fugiu a pé pelo canavial à margem da rodovia.

O traficante, no entanto, foi identificado e está sendo caçado.