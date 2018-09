PRF inicia Operação Independência nesta quinta-feira

Balanço será divulgado na manhã de segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à zero hora desta quinta-feira (6) à Operação Independência em todo o país.

Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão o controle de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante.O transporte de crianças e o trânsito de motocicletas também serão alvo de fiscalizações específicas da PRF durante os quatro dias da operação, que termina às 23h59 de domingo (9).

Durante o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos aumente, em média, 40% em relação aos dias normais.O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quinta-feira (6) e na manhã de sexta. O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e noite de domingo.

Na mesma operação do ano passado, que teve um dia a mais de duração, a PRF registrou sete mortes, 145 feridos e 131 acidentes no Paraná.

Cinco dessas sete mortes registradas ocorreram no período do noturno. Desatenção e ultrapassagem indevida foram as causas dos acidentes fatais. Quatro pessoas morreram em colisões transversais, durante manobras de retorno malsucedidas.A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza quase 4 mil quilômetros de rodovias no estado.

O balanço de acidentes registrados durante a Operação Independência deste ano será divulgado na manhã de segunda-feira (10).