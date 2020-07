PRF prende caminhoneiro por embriaguez em Santo Antônio da Platina

Ele tem 48 anos e é morador do estado de Goiás

Na tarde de domingo (05) uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização em frente a Unidade Operacional situada na BR-153, quando realizou abordagem a uma carreta.

Em consulta aos sistemas de segurança pública, em relação ao documento apresentado pelo condutor do veículo, foi constatada a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

O MP, expedido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, estava pendente de cumprimento desde janeiro do ano de 2019. Diante dos fatos o indivíduo, um caminhoneiro de 48 anos e morador do estado de Goiás, foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Santo Antonio da Platina.