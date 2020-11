PRF recupera em Ibaiti motocicleta furtada em Ribeirão do Pinhal

Foi abordada na BR-153 e era conduzida por um adolescente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã deste domingo (01), uma motocicleta Honda Titan, furtada em 2016.

A ocorrência foi registrada no km 112 na BR-153, próximo ao trevo de acesso a cidade de Ibaiti; um menor de 16 anos era o “piloto”.

Durante a abordagem percebeu-se que o veículo ostentava uma placa falsa, pertencente a uma motocicleta diversa; a numeração do chassi se encontrava inteiramente raspada e o motor pertencia a um terceiro veículo.

O menino informou que sabia que se tratava de uma moto “cabrita” e que havia adquirido o veículo por valor bem abaixo do usual. Durante os procedimentos os policiais constataram que o veículo havia sido furtado no ano de 2016; o emplacamento original é de Ribeirão do Pinhal.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.