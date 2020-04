PRF recupera em Santo Antônio carro roubado em Ponta Grossa

Estelionatário não pagou e depois revendeu o veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Santo Antônio da Platina, no final da tarde desta sexta-feira (17), um automóvel Volkswagen Gol com indicativo de furto, ocorrido no último dia 11, em Ponta Grossa.A abordagem foi realizada por volta das 17h45m, em frente à unidade operacional da PRF, localizada no quilômetro 40 da BR-153 (fotos).

Aos policiais rodoviários federais, o motorista abordado disse que adquiriu o veículo de um desconhecido, por valor abaixo de mercado, sem recibo de compra e venda. Alegou também que desconhecia a procedência criminosa.Um estelionatário havia subtraído o carro do proprietário, que mora em Ponta Grossa, mediante uma negociação fraudulenta, após oferta em sites de compra e venda pela internet.

A equipe da PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Santo Antônio da Platina.

A Polícia Rodoviária Federal recomenda que as pessoas desconfiem de ofertas de bens com preços muito inferiores à média praticada pelo mercado. Também é fundamental conferir todos os documentos, a numeração do chassi e o extrato de débitos e eventuais restrições administrativas do veículo junto ao Detran.