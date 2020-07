PRF registra grave acidente em Ibaiti

Acidente ocorrido na última segunda fez uma vitima fatal

Nesta segunda-feira, dia seis, por volta das 17h45m, ocorreu um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta, na BR153 KM 111, município de Ibaiti. O acidente resultou em duas vítimas, socorridas pelo SAMU em estado grave, que foram encaminhadas inicialmente ao Hospital de Campanha da cidade. A equipe da Polícia Rrodoviária Federal foi informada do acidente por volta das 19h30, deslocando-se então ao endereço para levantamento de dados do ocorrido.

O condutor da motocicleta, um homem de 20 anos, inabilitado, teve ferimentos graves, já o ciclista, um homem de 72 anos, também foi socorrido com ferimentos graves, entretanto, morreu no dia seguinte. Os veículos envolvidos foram removidos do local por uma pessoa desconhecida das autoridades e não foi encontrada pela equipe PRF.

O acidente e as circunstâncias levantadas foram relatadas em Boletim próprio e informados à Polícia Civil para procedimentos investigativos. Em razão da gravidade dos ferimentos dos envolvidos e da prioridade do atendimento médico de urgência e emergência, não foi possível realizar nos envolvidos o teste de alcoolemia; pelo mesmo motivo também não foi possível colher a declaração de ambos sobre os detalhes do ocorrido.