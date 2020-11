Primeira dama de Jacarezinho sofre acidente de carro hoje à tarde

aak

Bruna Schwartz, de 27 anos, é casada com o médico e prefeito de Jacarezinho, Sérgio Faria(DEM), 67, com quem tem um filho de dois anos. Na tarde deste sábado, dia 28, ela dirigia pela avenida Getúlio Vargas seu VW/Gol 4, teria se distraído com o WhatsApp no celular(essa informação não foi confirmada) , perdeu o controle e o veículo tombou.

Ela estava sozinha e se machucou levemente, sem maiores problemas.

O acidente, perto da Faculdade de Direito da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) atraiu dezenas de curiosos.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.