Primeiro bebê de 2020 no Norte Pioneiro é de família de Ibaiti

Ele nasceu no Hospital Regional

Ithan Emanuel (fotos) nasceu na madrugada deste dia primeiro de janeiro no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Ele é o primeiro bebê de 2020 no Norte Pioneiro. O parto foi normal.

O pai é Gilson Antônio, de 22 anos, que trabalha na Indústria de Compensados Sudati Ltda, em Ibaiti, onde reside com a mãe, Míriam, 20.

A criança pesa cinco quilos e cem gramas.

Os jovens pais estão, obviamente, felizes com a vinda do primeiro filho.