Primeiro Faroest Fest em Jundiaí do Sul

Será no próximo dia 16 no Calçadão

Será realizado o 1° Faroest Fest 2018 em Jundiaí do Sul no dia 16 de setembro (domingo) a partir das 13 horas com a escolha da Rainha do Município e da Rainha das Comitivas 2018. Local: Calçadão ao lado da Praça Pio X.

Serão nove candidatas concorrendo aos títulos (fotos), e o evento deve atrair um bom público.

Nomes das Candidatas competidoras da região:

Catarina – Ribeirão do Pinhal

Thais – Jundiaí do Sul

Rafaela – Ribeirão do Pinhal

Tuanny – Guapirama

Beatriz – Joaquim Távora

Ketlin – Ribeirão do Pinhal.

Roberta- Santo Antônio da Platina

Vanessa – Santana do Itararé.

Haverá às dez horas da manhã Cavalgada e às 13 horas show no trio elétrico com Felipe Montezine mais Banda e para deixar a festa ainda mais animada as presenças dos DJs Yane e Lucas Landgraf.

A iniciativa será aberto para todo o público de Jundiaí do Sul e região, tendo completo serviço de bar e o encontro das todas as rainhas e princesas eleitas no ano de 1990 a 2018.Apoio: Prefeitura de Jundiaí do Sul, Polícia Militar e npdiario.

Realização: Rodrigo Marçal e Junior Generoso.

Fotos: Mykael Tidre.