Princesa do Norte comemora Dia do Motorista

Em Santo Antônio da Platina

A direção, colaboradores e profissionais do volante da Princesa do Norte festejaram o Dia do Motorista, na sede da empresa, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina. O evento é comemorado anualmente em 25 de julho.

O diretor Operacional, Antônio Di Lanna, agradeceu a todos pelo empenho e esforço em fazer da empresa referência de segurança e competência.

Houve entrega de brindes, homenagens e bênçãos por parte do padre Rosinei Tonietti e do reverendo José Fabrício.

Foi uma lembrança e o reconhecimento aos profissionais que trabalham com o “pé na estrada”, seja transportando mercadorias ou pessoas por diversos lugares do país.

O grupo todo conta com 520 colaboradores diretos e 500 indiretos, envolvendo três importantes empresas de ônibus: Princesa do Norte, Manoel Rodrigues (Assis/SP) e Luwasa (Catanduva/PR).

Todos os profissionais da Empresa submetem-se constantemente a treinamentos especializados e exigidos pela Legislação, além de outros cursos de aperfeiçoamento desenvolvidos pelas mais renomadas empresas do Brasil. Todos os coletivos da Princesa do Norte S/A são inspecionados diariamente por técnicos gabaritados, que prestam manutenções corretivas e preventivas em suas diversas unidades de apoio.

O Dia do Motorista é marcado no Dia de São Cristóvão, santo católico considerado o padroeiro dos motoristas no Brasil.Cristóvão significa “aquele que carrega Cristo”. De acordo com a lenda, São Cristóvão queria servir o rei mais poderoso da Terra e decidiu venerar o Diabo. No entanto, durante uma viagem, conheceu um ermitão que mostrou ser Jesus Cristo o “Rei dos Reis” e a entidade com mais poder no Universo.

Cristóvão abandonou a vida de luxos e maldades para seguir a “Palavra de Cristo”.Trabalhou durante muito tempo transportando pessoas nas costas para que pudessem atravessar um rio. Certa vez Cristóvão colocou um menino nas costas e a cada passo que dava o seu peso ia aumentando. Cristóvão disse: “Parece que estou carregando o mundo nas costas”, então o menino respondeu: “Tiveste às costas mais que o mundo inteiro. Transportaste o Criador de todas as coisas. Sou Jesus, aquele a quem serves”.

Assim, passou a ser conhecido como o protetor e padroeiro dos viajantes e motoristas.

O Decreto nº 63.461, de 21 de outubro de 1968, oficializa o dia 25 de julho como o “Dia do Motorista” no Brasil.