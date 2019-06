Princesa do Norte faz campanha do agasalho e doa peças para asilo

Iniciativa integra projeto social da empresa

A Princesa do Norte S/A realizou nesta terça-feira, dia 18, a Campanha do Agasalho no Asilo São Francisco de Assis, em Santo Antonio da Platina.

A empresa doou pares de luvas e toucas personalizadas para todos os moradores da entidade.

Estiveram presente na ação os colaboradores Caroline Di Lanna e Ronaldo Antônio Broze.

A empresa está cada vez mais conectada nos movimentos sociais, nas criatividades e iniciativas. São várias iniciativas realizadas ao longo do ano, onde a Princesa do Norte arrecada doações que são distribuídas para as entidades e instituições que precisam.

“Lidair e Odivan, responsáveis pelo asilo, nos recepcionaram com carinho e alegria,estamos gratos”, ressalta Caroline, que faz parte do projeto social da empresa.