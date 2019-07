Prisão de policial rodoviário sensibiliza platinenses

Na Operação Coronatus

A prisão nesta semana do soldado João Antônio Galvão Coser , de tradicional e respeitada família de Santo Antônio da Platina, assustou conhecidos e amigos. Ele sempre pautou sua atuação profissional como policial rodoviário estadual com integridade e retidão.

“Deve ter sido um mal entendido e logo estará em liberdade”, comentou um colega nesta quinta-feira,dia 25.

Oito Policiais Militares Rodoviários foram presos na Operação Coronatus. Alguns estavam lotados no Posto do Coroados, na PR-412, em Guaratuba (foto), inclusive o atual comandante o sargento Roy Robson Serpa Ribas.Outros estavam no Posto de Alexandra, na PR-508, no limite entre Matinhos e Paranaguá.

Os demais supostamente envolvidos, incluindo o platinense são os sargentos Marcos Pina e Márcio Mendes Freire, cabo André Marcos Ledur e soldados Jailson Malheiro, Uziel Muzzo Nazaré e Robson Belcamino.