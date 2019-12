Pro Tork acelera nos 7,8 mil quilômetros do Rally Dakar

Junto com o piloto Lincoln Berrocal

O calendário de 2020 vai iniciar do jeito que a Pro Tork gosta: com um grande desafio. Aliás, com o maior deles. A empresa patrocina o paranaense Lincoln Berrocal no Dakar, principal rali do mundo, que acontece de 5 a 17 de janeiro, percorrendo quase oito mil quilômetros na Arábia Saudita.

Lincoln está em sua segunda participação e não é um competidor qualquer. Trata-se do piloto mais velho entre os motociclistas, com 61 anos. “Será uma prova e tanto, com até 800 quilômetros diários de especiais, sem contar deslocamentos. Mas estou preparado, em ótima forma física e com parceiros importantes. Vamos matar um leão por dia”, destaca o único brasileiro na categoria.

O objetivo do curitibano é claro, completar o rali. “Ano passado sofri muito com a moto, que era antiga e longe da ideal para suportar uma competição como o Dakar. Agora terei uma KTM Réplica 450 e quero me preocupar somente com minha pilotagem, estar concentrando para finalizar todos os dias”, ressalta.

Sobre o Dakar 2020 – A prova acontece nos desertos da Arábia Saudita pela primeira vez, depois de ficar 11 anos na América do Sul e fazer história atravessando Europa e África. Ao todo, serão percorridos 7.855 quilômetros, sendo mais de 4.700 apenas de cronometrados. Ao lado de Lincoln, outros 157 pilotos irão competir nas motos. Eles terão pela frente um percurso com terreno variado, incluindo trechos de muitas pedras e intermináveis dunas – cerca de 75% do trajeto será sobre areia. Serão 12 etapas com só uma folga, no sétimo dia.