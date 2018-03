Pro Tork adquire posto de combustíveis de Santo Antônio da Platina

No KM 38 da rodovia BR-153

A partir deste sábado, dia dez, o Posto Santa Rita (fotos) de Santo Antônio da Platina, com 11 mil metros quadrados, integra o conceituado grupo sediado em Siqueira Campos e que possui negócios em 59 países do mundo.Localizado no KM 38 da BR-153 na frente do trevo com a PR-092, perto da unidade da Polícia Rodoviária Federal, a empresa foi oficialmente adquirida.

A Pro Tork já possui dois outros postos no Norte Pioneiro, um em Siqueira Campos e outro em Wenceslau Braz.



A cerimônia de assinatura foi simples e discreta e acompanhada por familiares e amigos mais próximos.

Marlon Bonilha (vídeo) Diretor-Presidente da Protork, agradeceu aos proprietários anteriores e anunciou um upgrade, com promoções de pontos e brindes, a manutenção dos colaboradores e eventual ampliação no futuro próximo e garantiu qualidade e eficiência na gestão do negócio milionário.

O grupo prossegue crescendo. Nesta semana, Marlon estará respectivamente no Paraguai, Peru e Estados Unidos, países onde inaugurará a sede física da Sportbay, outra empresa da Pro Tork.

Em 1988 nascia na cidade paranaense de Curitiba uma empresa que viria se tornar líder mundial na produção de capacetes, além da maior fábrica de moto peças da América Latina. Mas, até alcançar esse posto, um longo caminho foi percorrido pela Pro Tork, que teve seu início de forma despretensiosa, com a produção artesanal de escapamentos para motos importadas.

O empreendedorismo da família Bonilha fez com que o negócio se transformasse em uma grande oportunidade. Analisando as necessidades do mercado, a marca passou a desenvolver novos itens, investindo em tecnologia, na capacitação dos profissionais e também em estrutura.

Foi então que, em 1993, tomou a importante decisão de se instalar no Norte Pioneiro, em Siqueira Campos, onde conseguiu desenvolver projetos audaciosos, como o da primeira fábrica de motos do Sul do país, entre muitos outros. Atualmente a Pro Tork conta com oito unidades, que somam 350 mil metros de área construída, movidas por mais de sete mil funcionários, responsáveis por um catálogo com cerca de 20 mil produtos.

arte do sucesso se deve as pistas. Seus produtos são testados diariamente pelos melhores atletas do motociclismo.A Pro Tork é uma das empresas brasileiras que mais investem no esporte, patrocinando não apenas grandes nomes, mas também pilotos de categorias de base e ainda apoia outros esportes radicais, como motocross freestyle, wheeling e drifting.

Tudo isso a levou a dominar o mercado nacional, com 72% de participação. A cada dez motos em circulação no Brasil, sete tem pelo menos um item da marca. Todos os dias, dezenas de carretas deixam a sede da Pro Tork para abastecer o varejo e as linhas de produção de outras empresas do segmento duas rodas. O exterior também recebe seus produtos, 59 países são atendidos.