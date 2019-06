Pro Tork agita Circuito Mato-Grossense de Motocross

Espetáculo de manobras radicais

Gilmar “Joaninha” Flores promete agitar a terceira etapa do Circuito Mato-Grossense de Motocross com o melhor do estilo livre. A disputa acontece neste sábado, dia 8 de junho, a partir das 14h, no Motódromo Ismael Donassan, em Colíder, município localizado a 175 quilômetros de Sinop.

O piloto patrocinado pela Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, é considerado um dos grandes nomes da modalidade no país, foi o primeiro brasileiro a executar o backflip, giro de 360 graus para trás. Em seu currículo, títulos e participações em eventos internacionais, como X-Fighters e X-Games.

Serão feitas diversas apresentações nos intervalos das baterias, sendo que, além de Joaninha, também participam do espetáculo os atletas Marcos Paris e Robertt Fite.

O público tem acesso liberado, quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

Joaninha é patrocinado pela Pro Tork e tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.