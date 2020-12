Títulos serão disputados em um único evento, nesta sexta-feira e sábado, em Caraguatatuba (SP)

A Pro Tork é presença confirmada no gate do Arena Cross 2020, que terá seus títulos disputados em um único evento, nesta sexta-feira e sábado, dias 4 e 5 de dezembro, na cidade de Caraguatatuba, localizada no litoral norte paulista. Cinco pilotos entram em cena para defender a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Na categoria principal, a PRO, Rafael Faria espera fazer bonito. Já na AX2, Gustavo Pessoa e Gabriel Andrigo são apontados como alguns dos favoritos. Entre a nova geração de talentos, a equipe será representada por Kevyn de Pinho na 65cc e Belinha Garcia na 50cc.

A programação inicia em ambos os dias às 16h30 com os treinos cronometrados, sendo que a partir das 19h30 começam as provas. Devido a pandemia do novo coronavírus, não será permitida a presença de público, porém, haverá transmissão ao vivo através da página do evento no Facebook: www.facebook.com/arenacrossbr.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.