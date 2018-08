Pro Tork Alto Giro Show exibe o melhor do wheeling

No interior de São Paulo(veja vídeo abaixo)

O Botucatu Moto Show chega a sua terceira edição e mais uma vez terá como principal atração a Pro Tork Alto Giro Show, considerada a melhor equipe de wheeling da América Latina. A festa acontece entre os dias 24 e 26 de agosto, no Shopping Botucatu, em Botucatu (SP).

Com motos de 50 a 1000 cilindradas, especialmente preparadas, os pilotos executam diversas manobras radicais (foto e vídeo). Entre elas, saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. Algumas contam com efeitos especiais, como o exclusivo Helmet Fire, e ainda com a interação do público.

No sábado, o espetáculo está programado para ser realizado às 20h. Já no domingo, a equipe entra em cena às 16h. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto. A entrada custa a partir de R$ 20, variando de acordo com o lote.

Serviço: O que: Pro Tork Alto Giro Show

Onde: 3º Botucatu Moto Show

Quando: 25 e 26 de agosto

Entrada: R$ 20

Mais informações: https://www.facebook.com/events/1612534038827256/

A Pro Tork Alto Giro Show tem o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.