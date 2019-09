Pro Tork amplia rede de postos no Norte Pioneiro (vídeo)

Reinaugurou Rodoluz nesta segunda-feira

O conceituado Grupo Pro Tork adquiriu o posto de combustíveis Rodoluz, no início da rua Vinte e Quatro de Maio, ao lado do trevo de acesso à Santo Antônio da Platina, às margens da BR-153. Na tarde desta segunda-feira, dia 16, os diretores Marlon, Leodir e Beto Bonilha reuniram colaboradores e parceiros para a reinauguração (vídeo e fotos) de toda a estrutura que inclui também amplo pátio e loja de conveniências.

A bandeira é da Shell e já começou promoção de comercialização com o preço mais barato da cidade. O grupo também é dono na cidade do Posto Santa Rita, também às margens da BR-153, perto da Polícia Rodoviária Federal. A rodovia chamada de Transbrasiliana, pois corta o país de Norte a Sul, sendo uma das mais importantes do Brasil e de intenso tráfego diuturnamente.

Estavam presentes no evento comerciantes e empresários, como Sílvio Aparecido Alves (Cafeeira 2 Irmãos) e Celso de Souza Schmidt (Fiat Samp), líderes como Nelson Camargo, presidente da Associação Comercial e Empresarial local, e o gerente-geral do Sicredi, Jair Menani, entre outros.

A Tork já é proprietária do Posto Cristo Rei , de Wenceslau Braz (bandeira Petrobras); Posto Novo Cristo Rei (Siqueira Campos/Petrobras); Posto Santa Rita SAP/ Shell; Posto Paranazão, Arapoti/Petrobras; Posto Hulk , de Arapoti /Petrobras; Posto Conexão de Jacarezinho/Petrobras; Posto Mime Piên./Shell e Posto Protork, de Siqueira Campos/Petrobras.

Com mais de 30 anos de atuação no segmento de motopeças, sendo considerada a maior fábrica da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, a empresa resolveu expandir os negócios como café especial e nos mercados imobiliário e agrícola.