Pro Tork amplia sua linha de botas com novo modelo street

A Bota “Combat Street” é o mais novo lançamento da Pro Tork, líder no mercado nacional de motopeças e equipamentos. O modelo surgiu a partir da necessidade dos motociclistas para o uso no dia a dia, sendo prontamente recebido pela marca, que reafirma seu compromisso em atender os consumidores e oferecer produtos com a melhor relação custo/benefício.

Ela tem design robusto e é fabricada com materiais extremamente resistentes. Seu solado aderente garante o melhor grip, mesmo em dias de chuva. Apliques nas pontas dos pés, laterais e calcanhares oferecem proteção extra, sendo que o primeiro deles também facilita a troca de marchas. Faixas refletivas são garantia de segurança no trânsito. A bota também é resistente à água (foto).

Consumidores podem encontrar a sua, do número 34 ao 45, nas melhores lojas do país. Já os clientes interessados em ter o produto em sua loja devem entrar em contato com o Departamento Comercial, através do telefone 43 3571-8500 ou ainda pelo e-mail comercial@protork.com. Aproveite para acessar o site www.protork.com e conhecer todo o catálogo da marca.

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.