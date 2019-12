Pro Tork anuncia compra do terceiro posto em Santo Antônio da Platina

Caetê está localizado no centro da cidade

O Grupo Pro Tork adquiriu o posto de combustíveis Caetê (foto), situado na rua Vinte e Quatro de Maio, centro de Santo Antônio da Platina. A bandeira é Petrobras.

A reinauguração será na próxima segunda-feira, dia 16, em horário a ser definido, “é mais uma prova da crença que temos no progresso platinense e na aposta de que o município é polo comercial também no segmento de combustíveis; agradecemos a credibilidade dos parceiros e consumidores”, afirmou ao npdiario na noite desta terça-feira, dia dez, o diretor-presidente do conglomerado econômico, Marlon Bonilha, ao anunciar o negócio.

A Pro Tork já tinha incorporado o Rodoluz, às margens da BR-153 no dia 16 de setembro deste ano, com a bandeira da Shell. Também é dona na cidade do Posto Santa Rita,desde dez de março de 2018.

Veja a primeira aquisição: https://npdiario.com/economia/pro-tork-adquire-posto-de-combustiveis-de-santo-antonio-da-platina/

E a segunda compra na cidade: https://npdiario.com/especial/pro-tork-amplia-rede-de-postos-no-norte-pioneiro-video/

