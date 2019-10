Pro Tork anuncia mais um posto de combustíveis no Norte Pioneiro

Desta vez em Tomazina

O grupo Pro Tork fortalece ainda mais seu potencial econômico gerando cada vez mais renda e emprego no Norte Pioneiro. O diretor-presidente, Marlon Bonilha, anunciou que o posto Trevo (foto), de Tomazina, a partir desta quarta-feira, dia nove, integra a organização.

Localizado na rua Agenor Pereira Vidal,o Trevo receberá investimentos para se modernizar e abre hoje já com promoções.

O grupo também é dono na cidade dos Postos Santa Rita e Rodoluz, ambos de bandeira Shell, em Santo Antônio da Platina às margens da BR-153.

A rodovia é chamada de Transbrasiliana, pois corta o país de Norte a Sul, sendo uma das mais importantes do Brasil e de intenso tráfego diuturnamente.

A Tork já é proprietária do Posto Cristo Rei , de Wenceslau Braz (bandeira Petrobras); Posto Novo Cristo Rei (Siqueira Campos/Petrobras); Posto Paranazão, Arapoti/Petrobras; Posto Hulk , de Arapoti /Petrobras; Posto Conexão de Jacarezinho/Petrobras; Posto Mime Piên./Shell e Posto Protork, de Siqueira Campos/Petrobras.

Com mais de 30 anos de atuação no segmento de motopeças, sendo considerada a maior fábrica da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, a empresa resolveu expandir os negócios como café especial e nos mercados imobiliário e agrícola e, mais recentemente, de combustíveis.