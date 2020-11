Disputa promete pegas alucinantes de sexta a domingo em Apiaí (SP)

A Pro Tork encara a grande final do Campeonato Brasileiro de Motocross 2020 com o objetivo de conquistar nove títulos. O desafio, que irá contar com mais de uma prova por categoria e diversos pontos em jogo, inicia já nesta sexta-feira, dia 27, e segue até domingo, dia 29, na cidade de Apiaí (SP).

Três pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina ocupam a primeira colocação na tabela e são apontados como favoritos em suas classes: a mineira Mariana Balbi na MXF, o paranaense Willian Guimarães na MX4 e o gaúcho Gabriel Andrigo na MX2JR.

O time ainda tem boas chances de ser campeão com: Alencar Krefta – segundo colocado na MX5, Kevyn de Pinho – segundo na 65cc, Fredy Spagnol – terceiro na MX2, Rodrigo Taborda – terceiro na MX3, Gustavo Pessoa – quarto na MX1 e Franco Lavecchia – quinto na MXJR.

A pista do Motódromo da Fepasa – digna de um mundial, como dizem os amantes do esporte – será o palco das corridas. Projetada pelo construtor, Paulo Caramez, o circuito possui 1.560 metros de comprimento e 8 de largura, 14 curvas e 17 obstáculos variados.

Na sexta-feira a programação inicia às 8h20, no sábado às 8h e no domingo às 7h30, com todos os participantes seguindo protocolo sanitário diante da pandemia do novo coronavírus. Acompanhe a transmissão ao vivo através do canal da Confederação Brasileira de Motociclismo no YouTube.

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA

TREINOS LIVRE / CRONOMETRADO

08:20 às 08:45 – MX2

08:50 às 09:20 – MX1

09:25 às 09:45 – MX4

09:50 às 10:10 – MX3

10:15 às 10:35 – MX5

Manutenção de pista (duração: 01h05min)



PROVAS OFICIAIS

11:40 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

12:40 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

13:40 – MX4 – 15 min. + 2 voltas

14:20 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

15:10 – MX5 – 15 min. + 2 voltas

Manutenção de pista (duração: 30min)

16:10 – Elite MX, MX1 e MX2 – 30 min. + 2 voltas

17:00 Pódio todas as classes

Manutenção de pista (duração: 01h00min)

SÁBADO

TREINOS LIVRES / CRONOMETRADOS

08:00 às 08:20 – MX2JR

08:25 às 08:45 – Nacional-Pró

08:50 às 09:10 – 50cc

09:15 às 09:35 – MXJR

09:40 às 10:00 – MX3

10:05 às 10:25 – MXF

10:30 às 10:50 – 65cc

Manutenção de pista (duração: 01h00min)

PROVAS OFICIAIS

11:50 – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

12:40 – Nacional-Pró – 15 min. + 2 voltas

13:20 – 50cc – 15 min. + 2 voltas

14:00 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

14:30 Pódio classes: MX2JR, Nacional-Pró e MXJR

Manutenção de pista (duração: 30min)

15:05 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

15:50 – 50cc – 15 min. + 2 voltas

16:30 – MXF – 15 min. + 2 voltas (Penha)

17:10 – 65cc – 15 min. + 2 voltas

17:40 – Pódio classes: MX3, 50cc, MXF e 65cc

Manutenção de pista (duração: 01h 00min)

DOMINGO



TREINOS LIVRE / CRONOMETRADO

07:30 às 07:55 – MX2

08:00 às 08:30 – MX1

08:35 às 08:55 – 65cc

09:00 às 09:20 – MXF

09:25 às 09:45 – Nacional-Pró

09:50 às 10:10 – MXJR

PROVAS OFICIAIS

10:30 – 65cc – 15 min. + 2 voltas 11:00 Pódio classe: 65cc

Manutenção de pista (duração: 01h00min)

11:50 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

12:50 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

13:50 – MXF – 15 min. + 2 voltas

14:30 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

15:20 – Nacional-Pró – 15 min. + 2 voltas

15:50 – Pódio classes: MXF, MXJR e Nacional-Pró

Manutenção de pista (duração: 35min)

16:15 – Elite MX, MX1 e MX2 – 30 min. + 2 voltas

17:00 – Pódio classes: Elite MX, MX1 e MX2

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.