Pro Tork busca resultados no Brasileiro de Velocross

Será em Campina Grande do Sul

A Pro Tork Racing Team parte para a quinta e penúltima do Campeonato Brasileiro de Velocross motivada a conquistar resultados importantes na briga pelos títulos da temporada. O evento acontece neste fim de semana, dias 29 e 30 de setembro, na cidade de Campina Grande do Sul (PR), sendo válido também pela abertura do Sul-Brasileiro e sexta rodada do Paranaense.

Os destaques da equipe são os pilotos: Jacson Keil – líder na classificação da categoria Força Livre Nacional, segundo colocado na tabela da VX1 e quarto na 230 Pró, Alex Júnior – segundo na 230 Pró e quinto na VX2, Rodrigo Taborda – terceiro na VX2 e na 230 Pró, além de quarto na VX1, Paulo Stedile – quinto na VX3 Importadas e Marcio Lago – quarto na VX3 Nacional.

Para Jacson, o momento é decisivo. “Temos 50 pontos em jogo nessas últimas duas provas, por isso é importante dar o melhor de si para tentar ser campeão. Esse é meu objetivo, tenho treinado muito para isso. Espero fazer boas largadas e, se possível, garantir o lugar mais alto do pódio nas três classes que disputo”, afirma o atleta detentor de 14 títulos nacionais.

O palco das corridas será o Pesk Pague Crozetta. A pista de 1.400 metros de extensão é larga e conta com diversos pontos de ultrapassagem, sendo considerada uma das melhores do estado. A programação inicia no sábado, às 10h. Já no domingo, os competidores retornam ao traçado a partir das 8h. O ingresso custa apenas R$ 13 e pode ser adquirido no local.

Serviço: Campeonato Brasileiro, Sul-Brasileiro e Paranaense de Velocross

Etapas: 5/1/6

Data: 29 e 30 de setembro

Local: Pesk Pague Crozetta – Campina Grande do Sul (PR)

Ingresso: R$ 13 na portaria

Classificação completa do Brasileiro: http://cbm.esp.br/sistema/classificacao.php?campeonato=459&ano=&organizador=CBM&idModalidade=20

Classificação completa do Paranaense: http://www.fprm.com.br/ranking-2018.asp

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.