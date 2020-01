Pro Tork busca título no Desafio de Motos em São Paulo

Com o piloto Gilmar Flores em Atibaia

Gilmar Flores, o Joaninha, está pronto para acelerar no Duelo de Motos. O piloto patrocinado pela Pro Tork é um dos principais nomes na disputa que acontece de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, em Atibaia (SP).

Hexacampeão da Copa Brasil e campeão do Desafio Internacional de Motocross Estilo Livre, o atleta vai em busca da conquista inédita na competição. “Estou treinando há dois meses, focado em obter um ótimo resultado. Além de um desempenho à altura dessa preparação intensa, o público pode esperar novidades nas manobras”, antecipa.

A pista que recebe o evento foi especialmente montada para a ocasião, em uma operação que começou no início do mês. Ela promete obstáculos desafiadores, como a rampa Super Kicker, que possui um aparato móvel que impulsiona o piloto no salto, possibilitando movimentos ainda mais difíceis, como o Front Flip.

Sobre o 6º Duelo de Motos – Um dos principais eventos de freestyle do país, o Duelo de Motos reunirá dez participantes, representando três nações. Primeiramente, eles terão uma fase classificatória e os vencedores avançam aos duelos.

Os competidores serão avaliados em cinco critérios diferentes: variedade, execução, estilo, uso de pista e energia.

No domingo, 2 de fevereiro, a final será transmitida ao vivo no programa Esporte Espetacular, da TV Globo, a partir das nove horas.

Confira o perfil de Joaninha:

Nome: Gilmar Flores

Apelido: Joaninha (como trabalhava na oficina do Besouro e sendo pequeno – tem 1,68m – foi chamado de Joaninha)

Idade: 34 anos

Data de nascimento: 14/09/1980

Cidade natal: Iguatemi (MS)

Onde mora e treina: Sinop (MT)

Início da carreira: 2003

Principais conquistas:

– Hexacampeão da Copa Brasil

– Campeão do Desafio Internacional de Motocross Estilo Livre

– 7º lugar no Red Bull X-Fighters, no México, em 2007

– 8º lugar no Red Bull X-Fighters, no RJ, em 2008 (primeiro brasileiro a ir para segunda fase) – 6º lugar no X Games Brasil, em 2008.

Serviço:

O que: 6º Duelo de Motos

Data: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Local: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret – Atibaia (SP)

Entrada: Gratuita

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.