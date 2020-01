Pro Tork busca título no Super X na Argentina

Com piloto Jose Felipe n a categoria 450 cc

Jose Felipe está no páreo da categoria 450 cc do Super X, uma mega disputa de supercross que está sendo realizada em La Plata, na Argentina. O piloto Pro Tork é o quarto na classificação e vai em busca do título nas etapas finais, que acontecem nesta sexta-feira e domingo, dias 31 e 2.

No último fim de semana rolaram as primeiras duas corridas, sendo que o atleta mais conhecido como Tigre finalizou em terceiro e em quinto, após perder bastante tempo com quedas. De qualquer forma, o campeão só é definido na bandeirada final e ele promete ir para cima.

“A expectativa é excelente. Estou focado em fazer boas largadas, é muito importante sair na frente para conseguir um bom resultado nesta modalidade. Poucos pontos separam os primeiros colocados, então, todos têm chances. Vou alinhar no gate pensando em dar o meu melhor”, afirma.

O evento tem transmissão ao vivo, sendo que às 22h inicia a classificatória e às 24h o main event. Vale a pena conferir e torcer através do link: https://www.facebook.com/comisiondelnacional/

Tigre já foi campeão da classe MX1 no Argentino em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com outras conquistas, como um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes no Brasil e participações no Motocross das Nações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.