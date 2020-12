Rigor Rico e Ripi Galileu almejam pontos importantes na disputa que acontece neste fim de semana em Cuiabá (MT)

Rigor Rico e Ripi Galileu representam a Pro Tork na penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro, que acontece neste fim de semana, dias 5 e 6 de dezembro, na cidade de Cuiabá (MT). O objetivo dos pilotos mineiros é o mesmo, buscar a vitória na categoria principal, a Gold.

Atualmente, Ripi é o terceiro colocado na tabela, enquanto o atual campeão Rigor ocupa o sexto lugar. Rigor acabou sendo desclassificado na abertura, após perder um posto de controle, tendo o seu resultado bastante prejudicado. Por isso, só o primeiro lugar no pódio interessa.

No sábado eles encaram o prólogo, que define a ordem de largada. Já no domingo haverá a prova, com um percurso composto por três voltas de 23 quilômetros cada. As trilhas passam por uma região montanhosa, com subidas e descidas íngremes, e o calor promete ser um adversário extra.