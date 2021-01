Piloto vence terceira abertura consecutiva do campeonato

A Troy Lee Designs/Red Bull/GasGas Factory Racing fez história no sábado, dia 16, em Houston, no Texas (EUA). Seu piloto, Justin Barcia, venceu a terceira abertura consecutiva no AMA Supercross, categoria 450cc. A equipe é patrocinada pela marca brasileira Pro Tork.

Barcia teve um desempenho impecável.

Na Heat 1, largou na frente e manteve até receber a bandeira quadriculada. No Main Event, assumiu a ponta ainda na primeira volta, suportando as investidas dos adversários, onde orgulhosamente subiu ao pódio como o primeiro vencedor em 2021.

“Foi fantástico! Ken Roczen me pressionou durante toda a corrida, mas eu aguentei bem. Estou muito feliz com a vitória, com a terceira seguida em abertura de temporada. A expectativa é seguir com este ritmo. Não posso agradecer o suficiente a toda Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing”, disse.

E a equipe mal vai ter tempo para descanso. Nesta terça-feira, dia 19, retornou a pista em Hoston para a segunda etapa da temporada.

Confira os resultados:

450SX – Evento Principal

1) Justin Barcia (GASGAS) 28 voltas

2) Ken Roczen (Honda) +01.015

3) Marvin Musquin (KTM) +20,076

Classificação do campeonato – após a primeira rodada:

450SX

1) Justin Barcia (GASGAS) 26pts

2) Ken Roczen (Honda) 23

3) Marvin Musquin (KTM) 2

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/GasGas Factory Racing.