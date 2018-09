Pro Tork chega à final do Campeonato Brasileiro de Enduro

Na categoria Feminina

A gaúcha que defende a Pro Tork nem precisa vencer, um segundo e outro terceiro lugares são suficientes para que ela conquiste o título inédito em seu currículo. A disputa acontecerá neste final de semana, dias 29 e 30, em Patos de Minas (MG).

O circuito será de 32 quilômetros por trilhas e estradas da região, com três trechos cronometrados. O primeiro soma 4,9 km de percurso, em uma pista que mescla MotoCross e Cross-Country. O segundo traz 4 km de desafios e o terceiro com 7,3 km, ambos em plantações de eucaliptos. Ao todo, os pilotos cumprirão quatro voltas em cada dia de prova, sendo a primeira de reconhecimento.

A jovem de 22 anos, dona de três títulos no Brasileiro de MotoCross e dois no Brasileiro de Velocross, se mostra animada. “Eu adorei encarar o novo desafio e confesso que me surpreendi com meu desempenho até aqui. Sinto-me muito feliz por estar próxima de cumprir meu objetivo, mas agora é preciso ter cautela para que tudo dê certo. Estou bem treinada e pronta para acelerar”, afirma.

O evento terá como base o CT Tampa’s, com acesso livre para o público prestigiar e torcer. A programação começa no sábado, com a largada dos primeiros atletas a partir das dez horas. E no domingo, eles saem um pouco mais cedo, às oito horas.

Classificação da categoria Feminina:

1) Maiara Basso – 144 pontos (Pro Tork)

2) Barbara Neves – 134 pontos

3) Marcely Cazadini – 106 pontos

4) Taina Aguiar – 76 pontos

5) Livia Bastiane – 64 pontos

Programação do evento:

Sábado, dia 29:

10h – Largada dos primeiros pilotos no CT Tampa’s

16h20m – Término da entrada de motocicletas no Parque Fechado no CT Tampa’s

20h – Divulgação dos resultados no Restaurante Gálatas Golden

Domingo, dia 30

8h – Largada dos primeiros pilotos no CT Tampa’s

14h – Previsão de chegada dos primeiros pilotos no CT Tampa’s

19h – Divulgação dos resultados no Restaurante Gálatas Golden.

A programação está sujeita a alterações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink